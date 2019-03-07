Гройсман назвал требования к новому менеджменту "Нафтогаз Украины"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал требования к новому менеджменту НАК "Нафтогаз Украины".



"Новый контракт мы можем заключить на новых условиях. Они такие: первое – не заоблачная, а реальная и рыночная заработная плата. Второе – должны быть определены конкретные задачи для менеджмента. Во-первых, проведение отделения газотранспортной системы, поиск международного партнера на транзит газа и продолжение транзита с января 2020 года", - сказал В.Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Винницу в четверг.



Также премьер отметил, что еще одна задача, которую правительство как акционер ставит перед руководством компании – радикально увеличить добычу украинского газа, чтобы можно было отказаться от импорта, что в свою очередь могло бы системно повлиять на снижение цен на газ.



"Это требование будет прописано в новом контракте", - констатирован В.Гройсман.



Как сообщалось, 6 марта 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит конкурс на должность главы "Нафтогаза". Контракт с действующим руководителем Андреем Коболевым по решению правительства истекает 22 марта.



Кабинет министров ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" и Министерства экономического развития и торговли подачу до 14 марта предложений о персональном составе правления компании. Заявления от лиц, желающих принять участие в конкурсе, принимаются в течение 30 календарных суток с момента публикации объявления о проведении конкурса.



В свою очередь глава правления НАК "Нафтогаз Украины" А.Коболев напомнил, что действующее законодательство возложило полномочия назначать, увольнять, определять уровень зарплат и премий на наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины", который по инициативе правительства прошел реформу корпоративного управления.



"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

