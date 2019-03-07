Tesla обещает сократить время зарядки электрокаров до 15 минут

Американский производитель электромобилей Tesla утверждает, что его новая технология позволит сократить время подзарядки электрокаров до 15 минут.



Об этом пишет Electrek.



Новые системы Supercharger V3 уже установлены в Фримонте, штат Калифорния, и постепенно будут появляться в других регионах. Пока их могут использовать только автомобили Tesla Model 3, однако обновление программного обеспечения предыдущих моделей вскоре позволит перейти на новую технологию.

