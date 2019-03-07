Меру пресечения подозреваемым в подкупе Тимошенко изберут в ближайшее время

Подозреваемым в попытке подкупа кандидата на пост президента на очередных выборах 31 марта Юрия Тимошенко главе "Партии защитников Украины" Тарасу Костанчуку и его соучастнику Александру Ищенко в ближайшее время будет избрана мера пресечения.



Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.



“Они задержаны, мера пресечения будет избрана в ближайшее время”, - сказал Луценко.



Генпрокурор заявил, что заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп Валерий Дубиль.



Если с народного депутата Валерия Дубиля не будет снята неприкосновенность, расследование по нему выделят в отдельное производство, а дело в отношении исполнителей Тараса Костанчука и Александра Ищенко за месяц-полтора передадут в суд.



Как ранее сообщал Укринформ, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп Валерий Дубиль, а за попытку подкупа Тимошенко задержан председатель "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука и его соучастника Александра Ищенко.

