Дитям мороженое, бабе цветы, или К вопросу 8 марта

Не знаю даже, что сказать в свете последних событий... Это ведь не запрещено – цитировать советский фильм «Бриллиантовая рука». Он же и на наших, национальных экранах шел... Не должны за это посадить... Я к тому, что 8 марта (официально не отмененный, но переформатированный праздник) лучше всего укладывается в цитату: «Дитям мороженое, его бабе цветы! Смотри, не перепутай!».



Согласитесь, Андрей Миронов в этом эпизоде шикарен. Когда Анатолий Папанов говорит ему хрестоматийные слова про цветы и мороженое, сразу вспоминается совковое детство. Когда батя приходил “тепленький” с работы, где они поздравляли своих местных дам, с букетом привядшей мимозы для мамы и подтаявшим мороженым для меня.



Фильм «Бриллиантовая рука» вышел на советские экраны в 1968 году. За 4 года до моего рождения. Когда была хрущевская оттепель. Благодаря этому в фильме появилась песня «Помоги мне». В моем брежневском детстве мы не подозревали, что ее исполняет Аида Ведищева, а не Светлана Светличная. Но я точно знаю, что роль Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" – это звездный час, который сделал Светличную секс-символом советской страны. Где секса официально не было. Но была большая любовь. На киноэкранах и в реальной повседневной жизни. И от нее рождались дети. Например, я родилась.



Согласна, это было давно. Еще в 1972-м. Как правильно гласит пословица: старую собаку новым штукам не научишь. Меня поздно переучивать не любить 8 марта. Если мой любимый мужчина не подарит мне цветы в этот день, я обижусь. И... не поздравлю его на 23 февраля.



Вы же знаете, что самые дорогие цветы в году – перед 8 марта и 1 сентября. Кстати, можно было бы перенести 1 сентября на 15-е или даже 1 октября. В порядке десоветизации и перерезания пуповины прошлого. Но традиция осталась... И новому поколению приходится с ней жить

Знаю, что это стариковский праздник. Только для тех, кто застал СССР. Но таких, по статистике, большинство. Или как минимум половина. Некоторые успели отслужить в советской армии и дожили до наших дней. Причем вполне нормально сохранились.Поэтому, когда я на Facеbook и в офф-лайне поздравляю мужиков с 23.02, у меня нет никаких антигосударственных замыслов. Это просто привычка и возраст. Со школьных лет. Трудно ампутировать свое прошлое, если оно реально было.И школа, и “октябрятство”, и пионерские галстуки, и комсомольский значок, и, разумеется, 8 марта – Международный женский день. Теперь это просто Женский день. Украинские мужчины нам его оставили. За это им низкий поклон... от торговцев цветами.Вы же знаете, что самые дорогие цветы в году – перед 8 марта и 1 сентября. Кстати, можно было бы перенести 1 сентября на 15-е или даже 1 октября. В порядке десоветизации и перерезания пуповины прошлого. Но традиция осталась... И новому поколению приходится с ней жить.Им, наверное, смешно, когда те, кому за 40, поздравляют своих женщин с 8 марта. А они своих мужчин – с 23 февраля. Но мы же не смеемся, когда юные создания перемазывают рожицы на Хэллоуин и суют друг другу мягкие игрушки в День святого Валентина 14 февраля.Это вполне по-европейски – уважать праздники друг друга. Проявлять толерантность к привычкам, наработанным годами и десятилетиями. Даже если эти привычки с точки зрения текущего момента выглядят олдскульными, а с точки зрения “умудренных опытом” диковатыми (это я про Хэллоуин).Предлагаю оставить 8 марта в покое и не политизировать. Женский день должен стать именно ЖЕНСКИМ ДНЕМ. В смысле “бабе цветы”, как говорил Папанов. Восьмерка – она же символ бесконечности. Бесконечности простого женского счастья, которое и в европейское реальности, и в советской одинаковое: “был бы милый рядом, ну, а больше ничего не надо...”Отдельно хочу сказать “Спасибо!” украинскому политикуму, депутатам, “можновладцям” и т.п. Они могли отменить 8 марта, как предлагал ув. пан Вятрович, но не решились это сделать. Хотя далеко не у всех жены рождены в СССР. Это огромный гендерный подарок “українському жіноцтву” (кавычки, потому что цитата, – автор). Думаю, европейский мир такую толерантность оценит.Но не надо нас путать. Дескать, 8 марта – уже не международный женский день, а день борьбы женщин за свои права. И вообще – такой себе женственный праздник, когда сильный пол поздравляет слабый. Давайте его не политизировать. Зачем эти кружки в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского? Мы и так знаем, что они были правильной сексуальной ориентации (т.е. не геями). Не думаю, что это стоит подчеркивать. Даже с позиции развития патриотизма.Понимаете, в чем штука: то поколение рожденных в совдепии, которое отмечает 8 марта и даже 23 февраля, не поймет креатива. А те, кто рождены недавно и настроены европейскую “сказку сделать былью”, индифферентно настроены к 8 марта. Их сгущенка также не зацепит. В общем, проигрышный, с моей точки зрения, маркетинговый ход.Поэтому предлагаю оставить 8 марта в покое и не политизировать. Женский день должен стать именно ЖЕНСКИМ ДНЕМ. В смысле “бабе цветы”, как говорил Папанов. Восьмерка – она же символ бесконечности. Бесконечности простого женского счастья, которое и в европейское реальности, и в советской одинаковое: “был бы милый рядом, ну, а больше ничего не надо...”.