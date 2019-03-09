В ОБСЕ поприветствовали новые договоренности по Донбассу

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак и генеральный секретарь организации Томас Гремингер приветствуют новые договоренности о перемирии на востоке Украины, сообщила пресс-служба ОБСЕ. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности стороны конфликта договорились о перемирии с 00.01 8 марта.

Лайчак вновь призвал стороны придерживаться "устойчивого, полного и постоянного прекращения огня" на территории Украины. "Я призываю стороны выполнять все свои обязательства, особенно в отношении людей, находящихся по обе стороны линии соприкосновения в зоне конфликта", - добавил он.



"Стороны должны делать больше для обеспечения благополучия людей... и прекратить боевые действия, чтобы добиться политического решения", - заявил в свою очередь Гремингер.



Попытки прекратить огонь за время конфликта в Донбассе предпринимались более 20 раз. Ни одно из них не принесло мира в Донбасс, но позволяло на время уменьшить число обстрелов.

