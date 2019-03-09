В Совфеде назвали слова Климкина о Крыме бредом сумасшедшего

Заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что власти РФ переселяют россиян в Крым, похоже на бред сумасшедшего, заявил сенатор Олег Морозов.

Ранее Климкин заявил, что российские власти специально переселяют десятки тысяч граждан РФ на территорию Крыма, "причем весьма различных по национальному, религиозному признаку".

"Это очень похоже на бред сумасшедшего, что в исполнении министра иностранных дел выглядит крайне непрофессионально. Типичный пример фейкньюс", - заявил Морозов.



Он отметил, что в Крыму люди сами взяли на себя ответственность за свою судьбу и "не нуждаются в том, чтобы им в этом помогали некие приезжие". "А те, кто туда переезжают, делают это уж точно не по указанию из Кремля", - сказал парламентарий.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.



Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

