В Австрии заявили, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Председатель Австрийского союза журналистов Фред Турнхайм заявил в связи с запретом украинских властей на въезд в отношении корреспондента OFR Кристиана Вершюца, что Киев не готов к вступлению в Европейский союз, передает телерадиокомпания ORF.

Ранее ORF сообщила, что в четверг украинские власти ввели запрет на въезд на территорию Украины в отношении корреспондента телерадиокомпании Кристиана Вершюца. По словам представителя МИД Австрии Петера Гушельбауэра, австрийское посольство в Киеве получило соответствующее подтверждение в письменном виде.



Как заявил Турнхайм, украинские власти показывают "такими антидемократическими мерами, что эта страна еще не созрела для вступления в Европейский союз".



Кроме того, глава союза считает, что Украина должна немедленно обеспечить Вершюцу необходимые условия для независимой журналистской работы.



В четверг глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала запрет на въезд Кристиану Вершюцу неприемлемым в Европе актом цензуры. Она осудила эту меру как полностью не совместимый с европейскими ценностями и призвала немедленно снять запрет. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в пятницу также призвал украинские власти отменить решение о запрете.



В декабре 2018 года австрийский журналист и репортер телерадиокомпании ORF на Украине Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь в этой стране.



Ранее в своем репортаже о ситуации с журналистами на Украине репортер ORF сообщал, что его съемочной группе киевские власти отказывают в аккредитации.

