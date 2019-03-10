США заявили, что выбрали путь дипломатического, а не военного давления на Венесуэлу

Соединенные Штаты придерживаются в настоящий момент пути дипломатического, экономического и финансового давления на Венесуэлу, а не использования военной силы. Однако последний вариант также не исключен полностью. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Госдепартаменте спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.



"Я не могу строить предположений на этот счет. Это опасный мир, нельзя предсказать, как сложится ситуация", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности использования военной силы в Венесуэле. "Я не стану это делать, не буду давать вам гипотетические ответы. Однако президент сказал, что все варианты рассматриваются, они всегда будут рассматриваться, но это не тот путь, которому мы решили следовать, мы решили сейчас следовать пути дипломатического, экономического и финансового давления для поддержки народа Венесуэлы", - добавил Абрамс.



23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.



Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

