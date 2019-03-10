На Украине слегка похолодает

В ближайшие сутки на территорию Украины начнет поступать более прохладный и влажный воздух с запада, сообщает Укргидрометцентр. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, в Карпатах с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м / с, ночью в западных областях, днем на Украине порывы 15-20 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 7-12 °, на юге страны до 16 ° тепла; в Карпатах на протяжении суток около 0 °.

В Киеве - ночью небольшой, днем умеренный дождь. Температура ночью около 5° тепла, днем 8-10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 марта самая высокая температура днем была 17,0° в 1914г., самая низкая ночью -19,8° в 1898г.



В понедельник, 11 марта, на Украине, кроме южных областей, дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 6-11°, на юге и востоке страны до 16° тепла; в Карпатах ночью и днём 0-5° мороза.



В Киеве на 11 марта временами дождь. Ветер юго-западый с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

