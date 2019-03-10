Ритуальные услуги в Москве — каким они должны быть

Сегодня на рынке действует большое количество коммерческих ритуальных компаний, которые практически никогда не соблюдают основные правила и нормы ведения похоронной деятельности. Их основной принцип заключается в извлечении максимальной выгоды (прибыли), поэтому элементарные основы часто не берутся в расчет. Раскрытие информации поможет гражданам понять, что не так все плачевно в данном сегменте, и что есть добросовестные организации, которые по-настоящему помогают людям в сложной ситуации.



Правила осуществления похоронной деятельности



Немногие знают, что в РФ постоянно действует профильный федеральный закон, который полностью регулирует сегмент похоронной деятельности. Данная деятельность во все времена находилась под контролем государства. В одно время данный контроль ослабевал, в другое — наоборот усиливался. В настоящее время наблюдается усиление государственного контроля.



В этой связи за коммерческими организациями, а точнее, за их работой, стали наблюдать исполнительные органы. Но, к сожалению, количество допускаемых нарушений со стороны этих организаций, пока не уменьшается. Граждане продолжают обращаться сюда, переплачивая порой в несколько раз за вполне типовые и самые обычные услуги.



Первое правило касается цены за оказываемые услуги. Она не должна быть ни повышенной, ни заниженной. Есть стандартные расценки, которые устанавливаются упомянутым выше федеральным законодательством. На них организации и должны ориентироваться. Занижение ценовой политики допускается, и это не будет являться нарушением. Любое изменение в сторону повышения — прямое нарушение.



Именно из-за повышения цен со стороны простых граждан поступает большинство жалоб. Встречаются случаи не только обмана родственников умершего, но и откровенного вымогательства. Это недопустимо не только в ритуальном деле, а в потребительском сегменте в целом. Подобные деяния граничат с уголовными преступлениями.



Чтобы не стать жертвой обстоятельств, и не попасться на удочку к горе-исполнителям, рекомендуется обращаться только в государственные похоронные компании. Старейшая из них — московская ритуальная служба — Ritual.ru.



Компания оказывает похоронные услуги в течение нескольких десятилетий. За это время граждане получили качественную помощь в такой непростой ситуации. При этом они не переплачивали и не подвергались обману или навязыванию. Организация не имеет права на работу с собственными расценками, поэтому проблемы потенциальных заказчиков рассматриваются всегда строго индивидуально.

