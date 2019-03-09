На "Миротворец" внесли националистов, которые обратили в бегство Порошенко

На сайт "Миротворец" внесли еще двоих националистов, которые атаковали митинг президента Петра Порошенко в Черкассах и обратили его в бегство. В разделе "Чистилище" появились члены Национального корпуса Иван Хижняк и Игорь Зайчук. "Организатор нападения на сотрудников НП МВД Украины 09.03.2019г. в Черкассах, нанесение телесных повреждений полицейским, организатор проплаченных митингов.

Провокатор. Организатор заказных проплаченных митингов и шествий под националистическими лозунгами", - сказано в на сайте про Хижняка.



Отмечается, что националист "лично наносил телесные повреждения правоохранителям".



Про Зайчука сообщается,что также был организатором нападения на сотрудников НП МВД Украины 09.03.2019г. в Черкассах.



"Провокатор. Организатор заказных проплаченных митингов и шествий под националистическими лозунгами", - отмечено в информации.



Известно, что Зайчук работает в отделе полиции охраны объектов стратегического значения, в должности младший инспектор.





