Семья покойного Стивена Хокинга выдвинула его сиделке обвинения

Семья известного ученого Стивена Хокинга выдвинула обвинения против его сиделки и медсестры Патриции Дауди, которая 15 лет ухаживала за ученым. Об этом сообщает The Daily Mail.



По словам источника издания, обвинения в отношении сиделки "достаточно серьезные". Однако детали пока не разглашаются. Кроме того, представителям СМИ запретили присутствовать на слушаниях. "Слушания, которые в конечном итоге решат ее судьбу, сейчас продолжаются, но проходят за закрытыми дверями. И вполне вероятно, что они никогда не будут обнародованы", - рассказал источник.



Ранее ученые заявили, что Хокинг вряд ли ошибался, когда думал о возможности путешествий во времени. Он также надеялся, что ученые смогут использовать дополнительные пространственные измерения для того, чтобы "срезать" во времени и пространстве.

