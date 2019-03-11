Лидер Кубы обвинил США в саботаже на ГЭС в Венесуэле

Саботаж на гидроэлектростанции в Венесуэле в четверг, в результате которого большая часть страны осталась без электричества, является актом агрессии США. Соответствующее заявление в воскресенье в Twitter сделал председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.



"Империя США усиливает свою преступную и жестокую агрессию против Венесуэлы. Атака на энергетический сектор разоблачает ложь и цинизм якобы озабоченности гуманитарной ситуацией в стране. Мы осуждаем агрессию против родины [покойного президента Уго] Чавеса", - написал лидер страны.



В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.



По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.



В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.

