Бойко: Европа устала от Украины

Европа устала от Украины, заявил депутат Верховной рады, кандидат в президенты Юрий Бойко в интервью телеканалу "112 Украина". "Видно и провал с реформами, и ухудшение уровня жизни населения, и что (украинские власти. — Прим. ред.) идут не по тому пути, который им задали. У европейцев больше усталости, потому что они непосредственно участвуют в нормандском формате", — сказал политик.

По мнению Бойко, несмотря на это, Европа "не может бросить Украину" и "вынуждена ее тащить как чемодан без ручки".



Однако, подчеркнул депутат, ситуация может измениться после президентских выборов.



"Самое главное — избежать какого-либо переворота", — подытожил Бойко.



Тридцать первого марта на Украине пройдут выборы президента. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным соцопросов, последние месяцы в гонке лидировала глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее. Рейтинг Петра Порошенко — около 20 процентов.

