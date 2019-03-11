Сергей Лазарев представил песню для Евровидения

Российский певец Сергей Лазарев в субботу, 9 марта, представил видео на песню Scream (Крик), с которой он выступит на Евровидении-2019 в Израиле. Клип появился на YouTube-канале артиста.



Известно, что режиссером ролика стал Константин Черепков, а автором и продюсером выступил Филлип Киркоров.



Отметим, после официальной премьеры песни Лазарева для Евровидения, позиция России в прогнозах букмекеров снизилась.



Согласно свежим прогнозам, опубликованным на международном сайте песенного конкурса, победу на Евровидении-2019 прогнозируют представителю Нидерландов. Россия, которая до этого занимала первое место, спустилась на вторую позицию. Третью строчку занимает Швеция.





