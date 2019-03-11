- Главная
- Звездная пыль
- Идрис Эльба заменит Уилла Смита в "Отряде самоубийц 2"
Идрис Эльба заменит Уилла Смита в "Отряде самоубийц 2"
Компания Warner Bros. намерена заменить Уилла Смита в будущем фильма Отряд самоубийц 2 Идрисом Эльбой (известным по сериалу Лютер). Об этом пишет Variety.
По информации издания, Смит, сыгравший роль Дэдшота в первой части супергеройской франшизы, из-за напряженного графика не сможет продолжать участие в проекте.
Точный актерский состав будущего фильма пока неизвестен, однако предполагается, что в ленте появится Марго Робби в образе Харли Куинн.
Премьера фильма запланирована на конец лета 2021 года.
Источник: Корреспондент
13:31