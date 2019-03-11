Идрис Эльба заменит Уилла Смита в "Отряде самоубийц 2"

Компания Warner Bros. намерена заменить Уилла Смита в будущем фильма Отряд самоубийц 2 Идрисом Эльбой (известным по сериалу Лютер). Об этом пишет Variety.



По информации издания, Смит, сыгравший роль Дэдшота в первой части супергеройской франшизы, из-за напряженного графика не сможет продолжать участие в проекте.



Точный актерский состав будущего фильма пока неизвестен, однако предполагается, что в ленте появится Марго Робби в образе Харли Куинн.



Премьера фильма запланирована на конец лета 2021 года.





