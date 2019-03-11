Прививки от кори абсолютно безопасны для детей

Антипрививочное движение набирает силу по всему миру. Противники вакцинации ссылаются на опасность прививок. В частности, есть мнение, что они провоцируют развитие аутизма. Чтобы доказать обратное, датские эксперты провели исследование вакцины против кори, краснухи и паротита, передает "Российская газета".



Эксперты проанализировали данные более 657000 детей, родившихся в Дании с 1999-го по конец 2010-го года. Наблюдение за детьми продолжалось в течение нескольких лет. Оказалось, вакцинация против кори, краснухи и паротита не приводила к аутизму. Отклонение не развивалось даже у детей, имевших наследственный фактор риска.



За время исследования аутизм выявили у 6517 детей. Притом, среди привитых детей диагноз встречался даже реже, чем у тех, кто не получил вакцину. Опасения в отношении прививки появились после того, как в 1998 году вышло соответствующее исследование. Его, к слову сказать, впоследствии отозвали. Но идея укоренилась в массовом сознании.

