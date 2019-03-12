Луковые овощи признаны эффективной защитой от рака

Сотрудники Первого госпиталя при Китайском медицинском университете в Шэньяне установили: активное потребление луковых овощей может снизить риск колоректального рака. Как отмечает Xinhua, было проведено исследование с участием 833 больных и 833 здоровых добровольцев (контрольная группа). Учитывался рацион участников исследования в целом и частота потребления отдельных продуктов.



В итоге ученые выявили снижение риска колоректального рака у добровольцев обоих полов, активно потребляющих луковые овощи, включая чеснок, стебли чеснока, лук-порей, лук репчатый и зеленый лук.



У людей, имевших самые высокие показатели потребления луковых овощей, риск развития колоректального рака был снижен на 79% по сравнению с людьми, имевшими самые низкие показатели потребления. Положительный эффект от луковых овощей начинает проявляться, если человек съедает примерно 16 килограммов луковых овощей в год или 50 граммов ежедневно.

