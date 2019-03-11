В Нацкорпусе сообщили об исчезновении пяти националистов после митинга Порошенко в Черкассах

Национальный корпус заявляет об исчезновении их активистов в Черкассах. Об этом сказано на официальной странице националистов в Facebook.



Пока неизвестно местонахождение пятерых националистов. В Нацкорпусе сообщили, что их похитили.



"Неизвестно местонахождение пятерых активистов нашего Движения. Полиция сообщает только о двух задержанных. Остальные пропали без вести", - сказано в сообщении.



На данный момент близкие пропавших пишут заявления об исчезновении.



"Полиция сообщает только о двух задержанных, дома в которых проходят обыски - Дмитрий Кухарчук и Антон Братко. Где другие 5 человек - мы не знаем, потому говорим о похищении. Вместе с тем их авто находится на территории райотдела (Пастеровская, 104). Поэтому сегодня мы идем туда требовать объяснений куда исчезли наши активисты и что происходит", - отмечено в информации.

