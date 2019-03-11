Fitch подтвердило рейтинг Украины "B-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом. Как отмечает агентство в своем релизе, этот рейтинг отражает слабую внешнюю ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, слабый банковский сектор, институциональные ограничения и политические риски.

В то же время Fitch указывает на повышения доверия к проводимой политике в стране и ее последовательности, макроэкономическую стабильность, снижение госдолга и международную поддержку.



"Повышенная гибкость обменного курса, разблокирование внешнего финансирования благодаря новой программе МВФ и умеренные внешние дисбалансы смягчают краткосрочное давление на международные резервы", - говорится в релизе Fitch.



По его мнению, своевременное соблюдение программы МВФ имеет ключевое значение.

