Украина опустилась на 12 место по торговле оружием

Украина оказалась на 12 месте в списке 25 крупнейших экспортеров оружия в мире. Результаты соответствующего исследования были обнародованы в понедельник, 11 марта, Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).



Отмечается, что данные исследования освещают главные тенденции в международных поставках оружия в период между 2014-2018 годами.



Так, согласно отчету, по сравнению с 2009-2013 годами Украина сократила экспорт вооружений на 47%. Импорт оружия в течение 2014-2018 годов, несмотря на военный конфликт, оставался на достаточно низком уровне, говорится в анализе.



Несмотря на то, что среди основных клиентов Украины в отчете вместе с Китаем и Таиландом указана Россия, авторы исследования добавляют, что к 2014 году Россия импортировала оружие из Украины и начала импорт из других стран, но аннексия Крыма в 2014 году прекратила эти торговые отношения.



В прошлом году Украина была на 11 месте и имела таких же основных клиентов.



Тем временем, США оставили далеко позади остальные страны мира в экспорте вооружений, на втором месте остается Россия.



По данным института, за последний пятилетний период 2014-18 годов американский экспорт вырос до 36 процентов от общего количества (с 30% в предыдущем периоде).



В отчете говорится, что Франция (6,8 процента от общего мирового объема) стала третьим по величине экспортером оружия, дальше разместились Германия (6,4%) и Китай (5,2%).



Всего на пять крупнейших стран-экспортеров приходится 75 процентов мирового объема оружия, в странах ЕС - 27 процентов, добавили в SIPRI.



Среди импортеров оружия лидером стала Саудовская Аравия (12 процентов по сравнению с 4,3% в предыдущей пятилетке) Общий объем импорта за последние пять лет вырос на 192 процента.

