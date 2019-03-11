Boeing отменил презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии

Компания Boeing отложила на неопределенный срок презентацию нового широкофюзеляжного самолета Boeing 777Х, запланированную на 13 марта в Сиэтле.



В корпорации отметили, что пока намерены сосредоточиться на поддержке авиакомпании Ethiopian Airlines, чей пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 разбился утром 10 марта в Эфиопии. На борту самолета находились 157 человек, все они погибли.



Крушение «Боинга» в Эфиопии стало уже второй за последние несколько месяцев катастрофой модели Boeing 737 MAX 8. 29 октября 2018 года в Индонезии разбился «Боинг» авиакомпании Lion Air. Погибли 189 человек.



Ранее The Wall Street Journal сообщал, что компания Boeing утаила от перевозчиков, что новые самолеты этой модели в некоторых условиях могут срываться в пике.



11 марта в Китае приостановили полеты всех лайнеров 737 MAX 8 местных авиакомпаний. Аналогичные меры приняла компания Ethiopian Airlines.

