Россия планирует провести в Крыму масштабные военные учения

Российские военные намерены провести в аннексированном Крыму часть военных учений, в которых задействуют более 10 тыс. артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.



Во время учений планируется провести пуски и стрельбы ракетных комплексов «Искандер-М», «Бал», «Бастион», реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.



Отмечается, что учения пройдут на 20 полигонах - в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северный Кавказ соседней России, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в аннексированном Крыму.

