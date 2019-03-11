Акции Boeing обвалились после крушения самолета в Эфиопии

Акции авиастроительной компании Boeing упали на 10% на предыдущих торгах перед открытием основной торговой сессии в понедельник, 11 марта, на фоне катастрофы с самолетом компании в Эфиопии. Об этом сообщает Прайм.



"По состоянию на 10:22 акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже теряли в стоимости 9,12%, опускаясь до отметки в 384 доллара за бумагу. На открытии предыдущих торгов в понедельник они упали на 10%", - говорится в сообщении.



Напомним, на борту самолета Boeing 737 были 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Лайнер упал через шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Никто из людей не выжил.



Известно, что в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли граждане более чем 30 стран.

