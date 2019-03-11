Итальянский певец попал в "черный список" Украины

Министерство культуры Украины внесло итальянского певца Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано) в список лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности. Соответствующие данные содержатся на сайте ведомства.



Отмечается, что внесение певца в "черный список" было сделано на основании обращения Службы безопасности Украины.



На данный момент в список внесено 147 человек.



Минкультуры Украины составляет перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.



Творческий дуэт Аль Бано Карризи и Ромины Пауэр был популярен в Европе и Советском Союзе в 1980-1990-х годах.

