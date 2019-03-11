Отец Гандзюк заявил о слежке за ним и запугивании

Виктор Гандзюк - отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк - заявляет о попытках запугивания его неизвестными лицами. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.



По его словам, за ним следят неизвестные люди на автомобиле.



"Я практически каждый день ездил на кладбище к Кате, и так складывалось, что это было в конце дня - после 16-17 часов, когда нет никого. Я заметил, что практически каждый день меня кто-то сопровождает. То есть, появляется машина с темным стеклом, из которой никто не выходит. Когда я сажусь и уезжаю, машина резко стартует и едет за мною, но не обгоняет, когда еду медленно, и не отстает, когда ускоряюсь", - рассказал Гандзюк журналистам.



Кроме того, отцу убитой активистки звонят с неизвестных номеров и молчат в трубку. Однажды эти люди попытались выйти с мужчиной на контакт.



"Предлагали встретиться. Говорили, якобы у них есть какие-то данные о заказчиках. Встреча должна была быть только один на один", - отметил он.



По словам отца Гандзюк, это началось после того, как Владислав Мангер, которого подозревают в заказе убийства активистки, вышел из СИЗО под залог. Отец Екатерины убежден - наблюдение за ним ведется с целью запугивания.



"Я не думаю, что с целью проследить за мной. Потому что это делали бы более деликатно. А это происходит очень нагло и открыто. Очевидно, чтобы запугать", - убежден Виктор Гандзюк.

