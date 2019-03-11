Антикоррупционный комитет Рады в среду заслушает отчет НАБУ о работе за полгода

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции на своем заседании в среду, 13 марта, намерен заслушать отчет о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за последние полгода, а также информацию о ходе расследований резонансных преступлений.



"В среду, 13 марта, комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заслушает отчет о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины за последние полгода. Я уверен, что мы будем обсуждать не только отчет, но и получим ответы на наши вопросы о состоянии резонансных расследований, которые сейчас очень интересуют общество", - сообщил заместитель главы комитета Игорь Попов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в понедельник.



Кроме того, соответствующий пункт об отчете НАБУ о работе за полгода есть в повестке заседания, которая опубликована на сайте комитета.



Ранее другой заместитель главы комитета, внефракционный депутат Борислав Береза в эфире канала "Громадське" сообщил, что на заседание комитета пригласили директора НАБУ Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

