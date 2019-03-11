Через 20 лет будут помнить декоммунизацию, а не тарифы - Парубий

В Украине через 10-20 лет никто не вспомнит, какими были тарифы весной 2019 года, однако будут помнить о декоммунизации, церковных законах и языковом законопроекте. Об этом в понедельник, 11 марта, во время согласительного совета заявил глава парламента Андрей Парубий.



По его словам, эти законы имеют фундаментальное значение для будущего Украины как государства.



"Вы сообщили хорошую новость – уже нет ни одного памятника Ленину в Украине, переименованы города. Я хочу вам сказать одну вещь: никто не будет помнить через год, через 10-20 лет, какие были тарифы в Украине весной этого года. Но вещи, которые мы принимаем, – это вещи фундаментальные развития и будущего нашего государства. Так же, как была принята декоммунизация, так же, как был принят закон об образовании, о квотах, о церкви, так же будет принят закон об украинском языке", - сказал Парубий.

