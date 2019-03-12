Раскрыт универсальный способ взлома Wi-Fi

Специалисты из Университета Левена заявили об уязвимости, которую содержат в себе все Wi-Fi-роутеры. Они отметили, что из-за этого в зоне риска находится любой гаджет, который может таким образом выходить в интернет. Об этом пишет Ars Technica.



Эксперты отмечают, что роутер защищен от кибератак благодаря технологии сетевой безопасности под названием Wireless Protected Access 2 (WPA-2). Данная технология является неотъемлемой в любом сертифицированном оборудовании с 2006 года.



Однако, как оказалось, все роутеры с данной системой уязвимы для взлома. Для атаки кибермошенники используют программу Key Reinstallation Attacks (KRACK).



Совершая атаку, злоумышленник может получить доступ к личным контактам пользователей на гаджетах, паролям и данным банковских карт.



При этом, по словам специалистов, проблема кроется в самой WPA-2. Такие компании, как Google и Apple, уже выпустили обновления для устранения такой уязвимости.

