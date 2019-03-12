Почти 70% украинцев не доверяют Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вызывает доверие более чем у 40% украинцев, действующему главе государства Петру Порошенко не доверяют 69% жителей страны, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта.

"Среди кандидатов в президенты относительно высоким уровнем доверия пользуется Владимир Зеленский (43%)", - говорится в тексте исследования, обнародованного в понедельник на сайте "Рейтинга".



Также отмечается, что лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 28% украинцев, экс-министру обороны Юрию Бойко – 18%, мэру Львова Андрею Садовому – 17%.



"Самый высокий уровень недоверия имеют Петр Порошенко (69%) и (лидер "Радикальной партии" - ред.) Олег Ляшко (71%)", - говорится в сообщении.



На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.



Исследование проводилось с 1 по 7 марта 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены пять тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,5%.

