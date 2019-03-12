Вилкул попросит европейских послов дать оценку закону о госязыке

Кандидат на пост президента Украины, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул намерен обратиться к послам стран Евросоюза и депутатам Европарламента с просьбой дать оценку законопроекту о госязыке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.



Украинский парламент 28 февраля приступил к рассмотрению во втором чтении законопроекта о госязыке. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что в документе более 2 тысяч правок, поэтому рассмотрение законопроекта может затянуться на неделю. Согласно календарному плану, парламент продолжит работу в пленарном режиме с 12 по 15 марта. Депутаты вновь будут рассматривать этот проект закона.



"Мы требуем немедленного снятия с рассмотрения законопроекта о языках, и если он таки будет поставлен на голосование, то голосовать против узаконивания этого пещерного национализма…На текущей неделе я сделаю обращение к послам европейских стран, и депутатам ЕП и руководству стран-соседей: Румынии, Венгрии, Польши и Словакии с просьбой дать максимально важную с дипломатической точки зрения оценку языковых инициатив власти", - сказал Вилкул в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.



Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал принятый Верховной радой законопроект о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.



Россия запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".



Как заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, законопроект о государственном языке, принятый на Украине в первом чтении, необходимо привести к международным стандартам.

