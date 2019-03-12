На Украине в ближайшие сутки похолодает

В ближайшие сутки 12 марта прохладный воздух с северо-запада Европы охватит почти всю территорию Украины, поэтому температура снизится; ожидается значительный рост атмосферного давления и постепенное ослабление ветра. В западных областях страны ночью и на северо-востоке – днем и в северных областях прогнозируется небольшой снег, местами с дождем...

...в южной части страны, а также в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях ожидается умеренный мокрый снег и дождь, днем в Приазовье значительные осадки; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный (днем в южной и восточной частях – северо-восточный), 5-12 м/с, ночью на севере Левобережья порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза до, на побережье морей 2-4° тепла; днем в стране 2-7° тепла, на Закарпатье до 10°.



В Киеве 12 марта ночью без существенных осадков, днем небольшой снег с дождем. Ветер северо-западный, 5-12 м/с, Температура ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 марта самая высокая температура днем была 15,8° в 2001 году, самая низкая ночью -21,6° в 1928 году.



На Украине 13 марта осадков пре ожидается, лишь ночью в восточных областях и Приазовье ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 6-11° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.



В Киеве 13 марта без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

