Зеленский второй месяц возглавляет рейтинг кандидатов

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, его готовы поддержать 24,7% избирателей, на втором месте глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 18,3%, на третьем – президент Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать 16,8% избирателей, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Согласно данным опроса, ранее опубликованным Институтом анализа и прогнозирования, Зеленского по состоянию на 4 марта поддерживали более 25% граждан страны; Тимошенко - 17,9%, Петр Порошенко - 15,4%. Очередные президентские выборы пройдут на территории Украины 31 марта.



"Лидером президентского рейтинга является Зеленский, которого поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Тимошенко (18,3%), третью - Порошенко (16,8%)", - говорится в тексте исследования, опубликованном в понедельник на сайте "Рейтинга".



Кроме того, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко готовы проголосовать 10,3% избирателей, он укрепил свои позиции и обогнал лидера партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко, у которого рейтинг 9,9%. Лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко поддерживают 5,7% избирателей, а у остальных кандидатов рейтинг ниже 5%.



Исследование проводилось с 1 по 7 марта 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены пять тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,5%.

