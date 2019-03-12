Крымские музеи сделали заявление по скифскому золоту

Четыре музея Крыма сделали совместное заявление в связи с началом рассмотрения судом в Амстердаме их апелляции по поводу возврата крымской коллекции "скифского золота" не на полуостров, а в Киев.



Коллекция скифского золота "Крым - золотой остров в Черном море", около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".



После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию. Апелляционный суд Амстердама рассмотрит ее 11 марта после почти двухлетней паузы.



"Мы считаем, что экспонаты, являющиеся неотъемлемой частью наших коллекций, должны вернуться к своему изначальному месту нахождения – Крымскому полуострову. Как во время проведения выставки, так и сейчас, крымские музеи являются хранителями уникальных коллекций крымских археологических артефактов, найденных археологами на крымской земле в течение многих лет. Их статус и права защищены законом", - говорится в заявлении музеев Крыма, опубликованном на сайте Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.



Сотрудники музеев напомнили, что экспонаты никогда не находились на территории Киева.



"Не существует юридических, культурных или исторических оснований для перемещения экспонатов в Киев. Экспонаты являются неотъемлемой частью крымских коллекций, с любовью собранных на протяжении многих лет археологами. Процессы организации, согласования и проведения выставки в Амстердаме были согласованы всеми сторонами прямо или косвенно вовлеченными в этот процесс, в том числе министерством культуры Автономной Республики Крым и государством Украина", - напомнили авторы заявления.

Музеи Крыма надеются на справедливость решения суда Амстердама и ожидают, что пересмотр решения суда первой инстанции приведет к сохранению результатов многолетней работы музеев по формированию коллекций.

