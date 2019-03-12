Более 80% жителей Украины планируют прийти на выборы

Более 80% жителей Украины намерены принять участие в выборах президента страны 31 марта, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". По данным исследования, опубликованным в понедельник на сайте "Рейтинга", "83% опрошенных в той или иной степени декларируют свою готовность принять участие в выборах президента 31 марта 2019 года".

Кроме того, 74% опрошенных отметили, что готовы пожертвовать отдыхом ради того, чтобы проголосовать на выборах, а 16% сообщили, что скорее "проведут время со своими друзьями и не пойдут на выборы, если придется выбирать что-то одно".



Исследование проводилось с 1 по 7 марта 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены 5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,5%.



На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

