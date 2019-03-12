В Раде призвали наказать националистов за нападения на полицейских

Крупнейшая в Верховной раде фракция "Блок Петра Порошенко" требует немедленно привлечь к ответственности националистов, которые организовали нападения на полицейских.



В субботу националисты провели на Майдане в центре Киева митинг против хищений в сфере обороны. После этого они направились к администрации президента, где устроили столкновения с правоохранителями, в результате которых пострадали трое силовиков. Позже в Черкассах на западе Украины националисты пытались прорваться к выступающему на митинге президенту Петру Порошенко, при столкновениях пострадали 22 полицейских.



"Мы жестко осуждаем акт агрессии и насилия, которые были совершены проплаченными титушками (провокаторами – ред.) после завершения мирного митинга в Киеве и Черкассах. Должны немедленно быть привлечены к ответственности провокаторы, которые пытались посеять хаос, травмировали правоохранителей и запугивали мирное население. Монополия на применение силы принадлежит государству", - заявил Герасимов в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.



Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, сын бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.

