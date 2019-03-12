Завтрак и отказ от телевизора - секрет здоровья

Афинский национальный университет, передает "Российская газета", заявляет: чтобы быть здоровым, нужно регулярно завтракать и не смотреть телевизор. Такой режим сохраняет эластичность сосудов и снижает риск отложений в артериях. Итог - уменьшенная вероятность развития сердечно-сосудистых недугов.



Было проведено исследование с привлечением добровольцев 40-99 лет. Оказалось, если человек смотрел телевизор более 21 часа в неделю, вероятность образования бляшек в артериях почти в 2 раза выше, чем у тех, кто тратит на просмотр максимум 7 часов в неделю. Это наглядно показывает, как опасен сидячий образ жизни.



Плюс, исследование доказало: потребление высокоэнергетического завтрака (сыр, хлопья, хлеб, яйца) было связано с более здоровыми сосудами по сравнению с полным отказом от еды или скудным завтраком.

