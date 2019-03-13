Синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни умеренно-теплую погоду

В ближайшие сутки, 13 марта, атмосфера над Украиной успокоится: сухую погоду - морозную ночью и умеренно-теплую днем - будет определять антициклон с центром над Одесской областью, сообщает Укргидрометцентр. В среду - без осадков, лишь ночью в Донецкой и Луганской области местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-7° мороза, на крайнем юге местами 0-3° тепла, днем 4-9° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 5-10° мороза.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 5° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17,3 градусов тепла в 2001 году, самая низкая - ночью на отметке 21,2 градусов мороза в 1928 году.



В четверг, 14 марта, в западных и Житомирской областях местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях 4-8° мороза; днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 6-8° тепла.

