В Великобритании выпустили монету в честь Стивена Хокинга

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в честь ученого Стивена Хокинга. На монете номиналом в 50 пенсов изображена черная дыра — именно их изучением занимался знаменитый ученый.



«Я пыталась поместить большую черную дыру на крошечную монету и хотела бы, чтобы он [Хокинг] все еще был здесь, чтобы посмеяться над этим», — рассказала BBC News Эдвина Эллис, разработавшая дизайн монеты.



Монеты с черной дырой выпущены в исполнении из разных сплавов и стоят от 10 до 795 фунтов (в золоте). Весь тираж монет уже зарезервирован, сообщил Королевский монетный двор в своем твиттере.



Физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг — один из самых известных ученых современности — умер в марте 2018 года в возрасте 76 лет.

