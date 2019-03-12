Мадуро продлил выходные в Венесуэле из-за отключения электричества

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 12-13 марта выходными днями на фоне масштабного отключения электричества, продолжающегося с 7 марта.



8 и 11 марта школы и госучреждения также были закрыты.



В свою очередь оппозиционный парламент Венесуэлы, который возглавляет объявивший себя президентом Хуан Гуайдо, объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации.



В рамках режима ЧС Гуайдо призвал международное сообщество помочь прекратить поставки на Кубу нефти, «которая нужна народу Венесуэлы». Советник американского президента США по нацбезопасности Джон Болтон поддержал эту меру.



Масштабные отключения электричества по всей стране начались в Венесуэле с 7 марта из-за сбоев в работе гидроэлектростанции в Гури. Власти объяснили случившееся кибератакой и обвинили в происходящем США.

