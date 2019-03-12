ЖКХ и японский император

Главным событием информационного дня стал съезд работников ЖКХ в бывшем музее Ленина. Или форум. Не знаю, но мы с президентом разминулись буквально на секунды. Помню, он еще так постоял перед входом в музей, потянул руки к солнышку. Ну как в последний раз. У меня, во всяком случае, сложилось такое крайне устойчивое впечатление. Наверное, болеет после Житомира. Голос такой сиплый. А я его понимаю: вы попробуйте перекричать толпу на центральной площади. Не важно, какого города. Просто соберите толпу и постарайтесь доказать, что Свинарчук понесет суровое наказание.



Поэтому выступление в уютном зале с вентиляцией и обогревом полов, конечно же, приятная альтернатива холодной площади имени товарища Королева. Люди сидят культурные и воспитанные. Элита ЖКХ. Любого бери и раскручивай на предмет хищений. Не прогадаешь. Поэтому никто про Шария вопрос не задаст, о Гандзюк не поинтересуется и не станет вести себя подобно российским реваншистам из «Национального корпуса». Кстати, с трудом привыкаю к мысли о том, что «Нацкорпус», равно как и «Нацдружины» являются агрессивными щупальцами Кремля, нанятыми за деньги Шария и беглых украинских олигархов. Но никаких оснований не верить официальному заявлению мощной парламентской силы в виде «БПП» у меня нет. Да, они потеряли трех приспособленцев-антикоррупционеров в лице Найема, Лещенко и той же Залищук, однако остаются ядром коалиции. Предположительно правым. Левым, немного приспущенным в электоральном плане, является «Народный фронт». И если уже их предводитель Герасимов подписывается под такой серьезной предъявой Билецкому, то так оно и есть. Большая просьба к пресс-службе «БПП»: оперативно надо информировать общественность о появлении новых представителей реваншистских сил. Как-то их каталогизировать, систематизировать и положить в красивую папочку c надписью «Либо Путин, либо Петр Алексеевич».



Главный смысл заключается в том, что мы решительно порвали с советской системой водоотвода. Это гораздо круче, чем третья часть так называемого псевдорасследования каких-то там журналистов с капустной фамилией. Они вылили ведра помоев в заключительной серии своего бездоказательного пасквиля на хранителей устоев нации в лице правоохранительных и специальных органов

Будут попытки пятой колонны расшатать лодку государственности под видом срыва митингов Порошенко на площадях космической державы. В пятницу должно состояться гнусное шоу на «плюсах», где попытаются потоптаться по чести и достоинству гаранта. В субботу авангард «русского мира» в лице «Национального корпуса» обещает устроить дебош перед Администрацией президента

И тема съезда очень актуальная – децентрализация в контексте ЖКХ. Вся страна в теме, поскольку ценообразование на горячую воду и теплый газ является центром общенационального дискурса. Казалось бы, причем тут Роттердам и Дюссельдорф? А вот поди ж ты: глобализация творит чудеса. Европа становится ближе и буквально врывается в наше ЖКХ. Да, горячей воды нет. Я не раз писал на эту тему генсеку НАТО и Дональду Трампу, который является стратегическим партнером Украины. Ответа не получил, но возле дома стали систематически рыть. Это обнадеживает. Поэтому выступление лидера перед активом вполне оправдано и обосновано. Смело плюйте на хвост тем посипакам, которые намекают на предвыборный характер речи гаранта. Практически плакал, когда услышал историю из уст (так политкорректно, б..ть, говорить?) президента про восстановление объектов ЖКХ под шквальным обстрелом всяких там прихвостней. Били из всех орудий, шмаляли «Калибрами», однако наши сантехники чинили краны, рискуя собственной жизнью. Но вот в мирных условиях пока не получается еще. Не хватает, видимо, адреналина.Главный смысл заключается в том, что мы решительно порвали с советской системой водоотвода. Это гораздо круче, чем третья часть так называемого псевдорасследования каких-то там журналистов с капустной фамилией. Они вылили ведра помоев в заключительной серии своего бездоказательного пасквиля на хранителей устоев нации в лице правоохранительных и специальных органов. Никого уже эти никчемные подробности не интересуют, поскольку, как говорит уже вышеупомянутый Герасимов, «вся страна слушает разговор Тимошенко с Коломойским». Артур повторил трюк Мороза девятнадцатилетней давности. Сан Саныч в те далекие, но, с...ка, интересные времена вылез на трибуну с кассетником и дал послушать пленки майора Мельниченко. А Герасимов стал его преемником и дал послушать поздравление Кыцюндера с днюхой Коломойского. Слышимость была хреновая, но волосы у всех зашевелились. Столько многозначительных намеков, иносказаний («все у нас получится») и других «нарративов российской пропаганды», что тянет на полноценный заговор.Добавьте к этому информацию «Интерфакса» об императоре Японии, приступившем к исполнению ритуалов, предваряющих его отречение. Все, картина сложилась.Лично для меня все понятно: до выборов осталось меньше трех недель, поэтому самыми актуальными проблемами являются ЖКХ, мова и «пленки Герасимова». Плюс японский император. Все остальное является фейками и вбросами коварной пропаганды Кремля. Парламент должен перед первым туром отработать две парламентские недели и это аккурат в обрез, чтобы рассмотреть 2000 поправок к закону о мове. С нетерпением ожидаю украинизации шрифта Брайля, который кодировал не одно поколение украинских патриотов.Конечно, будут попытки пятой колонны расшатать лодку государственности под видом срыва митингов Порошенко на площадях космической державы. В пятницу должно состояться гнусное шоу на «плюсах», где попытаются потоптаться по чести и достоинству гаранта. В субботу авангард «русского мира» в лице «Национального корпуса» обещает устроить дебош перед Администрацией президента в рамках операции «СВИНОгейт», срежиссированной из зарубежных подрывных центров. На 23 марта анонсировано появление беглого олигарха Александра Онищенко с остатками разоблачений коррупционных газовых схем. Возможно, что-то еще появится. Но все разобьется об актив ЖКХ, который неприступной скалой стоит на страже государственности. Энергоэффективность, энергосбережение и мова – вот три краеугольных камня победы Петра Порошенко уже перед первым туром.