Эстонская разведка называет Россию главной внешней угрозой

Главная внешняя угроза для Эстонии исходит из России, считает департамент внешней разведки республики.



"Единственная серьезная угроза для безопасности, существования, суверенитета нашего региона, в том числе для Эстонии и других государств Балтийского моря исходит из России. Это не только ассиметричная скрытая или политическая подрывная деятельность, но и потенциальная военная угроза", - говорится в обнародованном во вторнике ежедневнике департамента внешней разведки.



В предисловии к нему генеральный директор департамента Микк Марран отмечает, что главные угрозы безопасности вызваны поведением России, подрывающим международный порядок.



"В своей внешнеполитической деятельности Россия демонстрирует в числе прочего силу, используя зависимость от нее других государств, проводя кибератаки и используя ложную информацию и прочие так называемые мягкие методы", считает М.Марран.



По его мнению, "государства ЕС и НАТО не защищены полностью от агрессивной деятельности России".



Она постоянно развивает и готовит свои вооруженные силы к масштабной войне против НАТО, считает глава разведки.



"Одной из целей России является внесение раскола в единстве западных государств, например, в отношении антироссийских санкций. Для этого Россия готова вмешиваться во внутренние дела других государства", - пишет М.Марран.



Он призывает обратить особое внимание на деятельность России по оказанию влияния, так как всем государствам ЕС в нынешнем году придется избрать своих представителей в Европейский парламент.

