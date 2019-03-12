Эстонская разведка называет Россию главной внешней угрозой

Эстонская разведка называет Россию главной внешней угрозой

Главная внешняя угроза для Эстонии исходит из России, считает департамент внешней разведки республики.

"Единственная серьезная угроза для безопасности, существования, суверенитета нашего региона, в том числе для Эстонии и других государств Балтийского моря исходит из России. Это не только ассиметричная скрытая или политическая подрывная деятельность, но и потенциальная военная угроза", - говорится в обнародованном во вторнике ежедневнике департамента внешней разведки.

В предисловии к нему генеральный директор департамента Микк Марран отмечает, что главные угрозы безопасности вызваны поведением России, подрывающим международный порядок.

"В своей внешнеполитической деятельности Россия демонстрирует в числе прочего силу, используя зависимость от нее других государств, проводя кибератаки и используя ложную информацию и прочие так называемые мягкие методы", считает М.Марран.

По его мнению, "государства ЕС и НАТО не защищены полностью от агрессивной деятельности России".

Она постоянно развивает и готовит свои вооруженные силы к масштабной войне против НАТО, считает глава разведки.

"Одной из целей России является внесение раскола в единстве западных государств, например, в отношении антироссийских санкций. Для этого Россия готова вмешиваться во внутренние дела других государства", - пишет М.Марран.

Он призывает обратить особое внимание на деятельность России по оказанию влияния, так как всем государствам ЕС в нынешнем году придется избрать своих представителей в Европейский парламент.