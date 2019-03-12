В Нафтогазе планирую платить менеджерам почти по 200 тыс

Зарплата административно-управленческого персонала Национальной акционерной компании Нафтогаза Украины в 2019 году будет в 18,6 раз выше средней зарплаты по Украине и составит 191,58 тыс. гривен. Об этом говорится в анализе проекта финансового плана компании Министерством экономического развития и торговли, текстом которого располагают Українські Новини.



В проекте финплана говорится, что средняя управленческая зарплата по Украине по виду деятельности "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" составляет 10,3 тыс. гривен.



При этом, проектом финплана запланировано выделить 1,788 млрд гривен на оплату труда административно-управленческого персонала, кроме того, к расходам на оплату труда дополнительно включены начисления обеспечений резерва будущих выплат (выплаты бонусов и тд) в сумме 656,3 млн гривен.

