Назван лучший возраст для путешествий

Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix провел исследование и выяснил, какой возраст туристы считают самым оптимальным для путешествий.



Согласно результатам опроса, участие в котором приняли больше двух тысяч россиян, период с 40 до 60 лет считается лучшим для поездок (за этот вариант проголосовало 32 процента респондентов).



Около 30 процентов опрошенных уверены, что лучше путешествовать с 25 до 40 лет, а 15 процентов проголосовали за вариант с 18 до 25 лет.



При этом абсолютное большинство (98 процентов) считают, что пенсионный возраст не помеха туристическим поездкам, и не планируют прекращать путешествовать после 60 лет.

