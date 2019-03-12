В Украине в прошлом году в ДТП погибло более 170 детей

В Украине за прошлый 2018 год в дорожно-транспортных происшествиях погибло 176 детей, а пострадали еще 4 059. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ Нацполиции в ответ на запрос УНН.



"Согласно учетным данным информацицно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" в период с 1 января по 31 декабре 2018 года в Украине в ДТП погибли 176 детей, травмировались 4059 детей", - говорится в сообщении.



По информации Нацполиции по 2018 произошло 4327 ДТП с участием детей.



Больше всего аварий с участием детей произошло в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

