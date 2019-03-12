Супрун объяснила украинцам, какая еда приводит к болезням сердца и преждевременной смерти

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун рассказала украинцам о том, как плохое питание приводит к риску появления болезней сердца, сосудов и риску преждевременной смерти, а также как с этим бороться. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник, 11 марта.



По ее словам, Украина заняла первое место по смертности от болезней сердца в Европе. При этом 4 из 10 смертей связаны именно с неправильным рационом.



Супрун отметила, что украинцы потребляют много хлеба, сладостей, соли, жарят на подсолнечном масле и употребляют много алкоголя. В то же время едят мало фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы.



"Много белого хлеба в рационе - это избыток соли, дополнительные скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса продукта и риски набрать лишний вес. В то же время в хлебе нет клетчатки и витаминов группы В, которые необходимы для нормальной работы кишечника, образования противоопухолевых жирных кислот с короткой цепью или для сглаживания пиков глюкозы в крови", - пишет она.



Медик рекомендует отдавать предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка содержится во фруктах, овощах, орехах, семечках, сое и бобах.



"Сладости, а именно добавленный в них сахар, превращаются в лишний вес, снижают чувствительность тканей к инсулину, оседают в капиллярах и делают их слабыми. Транс-жиры в сладостях провоцируют ненужное воспаление, вызывают или ухудшают атеросклероз - болезни сосудов.



Кроме того, сладости - это много “пустых” калорий. Из-за сладостей переизбытка калорий может и не быть, но есть недостаток микроэлементов и клетчатки, содержащихся в здоровой пище. Именно этих полезных веществ не хватает в рационе для здорового сердца", - сообщает Супрун.



По словам министра, средняя суточная норма добавленного сахара не должна превышать 32-50 граммов или 5 чайных ложек. Однако лучше вообще минимизировать его употребление и не добавлять в чай или кофе, считает она.



Также Супрун отмечает, что мало фруктов в рационе - это недостаток витаминов, клетчатки и соединений, необходимых для здоровья сосудов. В то же время, как пишет глава ведомства, украинцы едят слишком мало фруктов. По информации Госкомстата, лишь 123 грамма в день (одно среднее яблоко).



"Нам необходимо минимум 300 граммов фруктов. Лучший вариант - свежие или замороженные фрукты. Зато уменьшайте потребление или избегайте овощей со сливочными соусами, жареных или панированных, консервированных фруктов в сиропе, замороженных фруктов с добавленными сахарами", - сообщает министр.



Также она напомнила, что много жареной пищи, особенно на подсолнечном масле - это высокие риски для сердца и сосудов. "Подсолнечное масло сдвигает баланс ненасыщенных жирных кислот, что способствует развитию атеросклероза и сопутствующего воспаления. В этом случае, самое здоровое для сердца и веса - не жарить, а тушить, запекать, отваривать, использовать оливковое масло, сливочное масло или смалец. Но украинцы потребляют много процессируемого мяса, а именно колбасы. "Колбаса - это соль, канцерогены и лишние насыщенные жиры. Языком медицины, это риск гипертензии, рака, атеросклероза и лишнего веса", - пишет она.



Среди полезной еды Супрун выделила птицу, рыбу, молочные продукты и бобовые. Именно на чечевицу, нут и фасоль, по ее словам, рекомендуется делать упор в своем рационе. А вот от колбасы министр советует полностью отказаться или минимизировать употребление (колбасы или сосисок) - не чаще 3-х раз в неделю и не больше 50 грамм в день.



Кроме того, чрезмерное потребление крепкого алкоголя поднимает уровень триглицеридов в крови. Это означает, что в крови появляются жиры, что способствует развитию атеросклероза. Также алкоголь увеличивает риск высокого давления, аритмии, сердечной недостаточности, внезапной остановки сердца и лишнего веса.



"Предотвратить это можно только одним способом - минимизировать или полностью отказаться от алкоголя. Ведь безопасной дозы алкоголя не существует", - подытожила чиновница.

