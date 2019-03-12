Чат-бот поможет украинцем сделать биометрические документы

Отныне в популярных мессенджерах будет доступен чат-бот, который поможет в оформлении биометрических документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госмиграционную службу Украины.



По словам председателя ГМС Максима Соколюка, чат-бот ведомства доступен в Telegram и Viber.



Работа чат-бота заключается в том, что он поставит несколько вопросов о индивидуальных условиях оформления документа и проинформирует, какие именно документы нужно иметь с собой.



В интерактивном режиме можно получить консультацию об оформлении всех биометрических документов, которые выдает ДМС: ID-карту, загранпаспорт, а также вида на и временное проживание для иностранцев и лиц без гражданства.



Председатель ГМС также отметил, что сайт миграционной службы ежемесячно посещает более полумиллиона граждан, в целом же в прошлом году электронными сервисами ведомства воспользовались 35 млн раз. Наиболее популярными из них являются электронная очередь, проверка состояния оформления документа и проверка документа по базам недействительных, утраченных и похищенных.

