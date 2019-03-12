Президент Польши обвинил Россию в провокациях против НАТО

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в проведении военных провокаций против государств - членов НАТО. Об этом он заявил журналистам после завершения состоявшейся в Пражском граде международной конференции, приуроченной к 20-летию вступления в блок Чехии, Венгрии и Польши.



"Каждая российская провокация - это, например, самолет, нарушающий воздушное пространство какого-либо из государств - членов НАТО, или другие подобные провокации представляют собой экзамен нашей способности обеспечить собственную безопасность, - считает Дуда. - Они представляют собой попытки выяснить, будем ли мы реагировать на них или нет. Если мы перестанем на них реагировать, то вскоре российские самолеты появятся над Прагой и Варшавой, а затем, возможно, над Берлином".



Польша, по словам своего лидера, принимает участие во всех проектах на восточном крыле НАТО с целью противодействовать России. Он также обвинил РФ в распространении ложных новостей и поддержке атак в киберпространстве.



Милош Земан, отвечая на вопрос журналистов о возможной российской угрозе для НАТО, заявил: "Тот, кто боится провокаций, тот показывает этим только собственную слабость. Гордая и уверенная в себе страна должна совместно со своими союзниками реализовывать возможность защищаться самостоятельно. Она не должна бояться".



Президент Словакии Андрей Киска, в свою очередь, выразил согласие с Анджеем Дудой. "Целью Россия является раскол единства НАТО", - утверждал словацкий лидер.



Президент Венгрии Янош Адер, продолжая ответ на вопрос представителей СМИ, напомнил, что его страна задействована в антироссийских санкциях Евросоюза, "не взирая на то, с каким экономическим ущербом для нее они связаны". Венгрия, являясь членом НАТО, также принимает участие в обеспечение защиты воздушного пространства прибалтийских стран.

