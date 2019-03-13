Новый посол Польши прибыл в Украину

Новый посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий прибыл в Украину. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в своем Twitter во вторник, 12 марта.



Отмечается, что Цихоцкий вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины Василию Боднарю.



Также верительные грамоты от нового посла Польши должен принять президент Петр Порошенко, после чего тот сможет выполнять свои функции.



Бартош Цихоцкий – историк по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года работает в МИД.

