ЕСПЧ призвал Украину досрочно освободить пожизненно осужденных

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призывает Украину разрешить досрочное освобождение пожизненно осужденных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Украинские новости.



Указано, что 12 марта ЕСПЧ вынес решение по делу "Петухов против Украины". Осужденный за убийство и бандитизм гражданин Украины Владимир Петухов отбывает пожизненное заключение с 2004 года. Он подал жалобу в Евросуд, в которой заявил, что отсутствие в украинском законодательстве права на условно-досрочное освобождение нарушает Конвенцию о правах человека.



"В сегодняшнем решении Палаты 1 по делу Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека, потому что господин Петухов не имел перспективы освобождения и возможности пересмотра его пожизненного заключения", - сказано в решении суда. ЕСПЧ отметил, что помилование президентом является единственной процедурой смягчения пожизненного заключения в Украине, но этот механизм не является совершенным и может повлечь злоупотребления. Учитывая системный характер проблемы, ЕСПЧ постановил, что Украина должна реформировать свою систему пересмотра пожизненных приговоров.



Суд также единогласно постановил, что в отношении Петухова, который болеет туберкулезом, имело место еще одно нарушение статьи 3 Европейской конвенции, так как он не был обеспечен адекватной медицинской помощью для лечения туберкулеза с июля 2010 года. В период с 2010 по 2014 год Петухов регулярно осматривался врачами, но у него был рецидив в июле 2010 года и он был переведен в тюремную больницу в Херсоне. Петухову была предоставлена инвалидность третьей степени. Затем его туберкулез распространился за пределы легких, и в 2011 году у него был диагностирован мочеполовой туберкулез. В 2013 году врачи сказали ему, что у него развилась резистентность к большинству противотуберкулезных препаратов. Его здоровье стабилизировалось, и в 2015 году его перевели в Киевское СИЗО. Он жаловался тюремным властям на неадекватную медицинскую помощь в течение этого времени, в частности, на нехватку необходимых лекарств.



ЕСПЧ постановил, что Украина должна была выплатить Петухову 750 евро в качестве компенсации материального ущерба и 10 000 евро в качестве компенсации морального вреда за неадекватное медицинское обслуживание, а также еще 10 000 евро в качестве компенсации судебных издержек его адвокату и 20 евро за почтовые расходы и издержки.

